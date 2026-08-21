Italiano trionfa in Europa League e tutto lo stadio si mette a cantare il suo nome - VIDEO

E' stata una serata quella di ieri che probabilmente l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, non dimenticherà tanto facilmente.

Grande vittoria

La squadra che sta guidando attualmente, il Besiktas, ha vinto in maniera convincente in casa (3-0) l'andata del play off di Europa League contro i lituani del Kauno Žalgiris.

Il coro tutto per lui

E soprattutto tutto lo stadio a pochi minuti dalla fine della gara si è messo ad urlare il suo nome a squarciagola. Un vero tributo, al quale il tecnico ha risposto con un saluto e con gli applausi.

La sua avventura in Turchia è sicuramente cominciata nel migliore dei modi.