E ora anche Gonzalez! Ma per caso Italiano è intenzionato a fare la Fiorentina due?
Prima Dusan Vlahovic, giocatore tra l'altro già messo sotto contratto, ora Nicolas Gonzalez. Vincenzo Italiano sembra proprio aver fatto solo nomi di giocaori avuti alla Fiorentina ai propri dirigenti.
Prestito
Il Besiktas ha presentato la sua offerta di prestito con diritto di riscatto per il giocatore argentino alla Juventus, dove non viene tenuto in considerazione per la prossima stagione ed è dato in partenza.
Esperienza spagnola
28 anni, Gonzalez viene da un'esperienza all'Atletico Madrid vissuta tra alti e bassi che hanno portato i Colchoneros a non riscattarlo.
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