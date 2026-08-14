Chi si rivede insieme! Vlahovic e Italiano si ritrovano... in bianconero - FOTO

Dusan Vlahovic è del Besiktas. L'ex Fiorentina e Juventus ha firmato un contratto da svincolato con il club turco, è già arrivato a Istanbul ed è sceso in campo per i primi allenamenti con il nuovo club.

Vlahovic-Italiano, di nuovo insieme…

Non è un caso che l'allenatore del Besiktas sia proprio Vincenzo Italiano, che con Vlahovic ha trascorso sei mesi ottimi alla Fiorentina prima che il serbo lasciasse a gennaio. Ora i due si sono appunto ritrovati sul campo con altri colori indosso.

…ma non in viola

Ecco la foto pubblicata dal club su Instagram: