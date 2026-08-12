UFFICIALE: Vlahovic ritrova Italiano dopo la Juventus. Il comunicato - VIDEO
Adesso è ufficiale, due ex Fiorentina si ricongiungono quasi cinque anni dopo l'ultima volta in viola. Dusan Vlahovic, dopo essere rimasto svincolato al termine della sua esperienza alla Juventus, raggiunge Vincenzo Italiano al Besiktas.
Ora è ufficiale
Questo il comunicato: "Il Beşiktaş Football Inc. ha comunicato alla Piattaforma di Informazione Pubblica (KAP) l'avvio delle trattative per il trasferimento del calciatore professionista Dusan Vlahovic. Il comunicato inviato dal Beşiktaş Football Investments Industry and Trade Inc. è il seguente: “Sono iniziate le trattative con il calciatore professionista Dusan Vlahovic per il suo trasferimento al nostro club”.
Vlahovic va da Italiano
Queste le prime immagini del serbo in bianconero:
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