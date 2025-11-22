Moris Carrozzieri, ex difensore di tante squadre in Serie A tra cui Atalanta, Palermo e Lecce, è intervenuto al canale Football Room esprimendo anche un parere su Fiorentina-Juventus in programma oggi alle 18.

“Kean è un pezzo da novanta”

Carrozzieri ha commentato: “Sarà una bella partita. Vanoli è arrivato da poco, ha fatto una gara e poi c’è stata subito una sosta, quindi ha potuto lavorare sulla squadra. Il recupero di Kean è importantissimo, è un pezzo da novanta. I viola contro con la Juventus di Spalletti: ci sono due allenatori nuovi a confronto, guardiamo quello che metteranno in campo”.

“Sono in un gruppo di tifosi viola”

Carrozzieri ha poi svelato una curiosità riguardante il suo amico ed ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi e i tifosi viola: “Da due anni io sono in chat di gruppo della Curva Fiesole, mi ci ha messo Francesco Flachi. Ci divertiamo con i tifosi viola, ne ho conosciuti tanti”.