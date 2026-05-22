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Giocatori della Fiorentina contestati e apostrofati come me***. La Curva: "Rispettiamo solo Vanoli"

Stefano Del Corona /
Striscione Tifosi Fiorentina
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75 minuti. Tanto è intercorso prima che cominciasse una vera contestazione all'indirizzo dei giocatori della Fiorentina da parte dei tifosi viola. 

Striscioni

Striscioni molto chiari, dove si parla di “scempio” per definire questa stagione e “uomini di m…. senza dignità” per coloro i quali hanno vestito la maglia della squadra in questa annata da archiviare il più in fretta possibile. 

Striscione Tifosi Fiorentina

“Rispettiamo solo Vanoli”

L'unico a salvarsi? Il tecnico viola; “Rispettiamo solo Vanoli” il coro scandito dalla Ferrovia a piena voce. A lui dunque i meriti di aver raddrizzato un campionato che si stava davvero mettendo male per la Fiorentina

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