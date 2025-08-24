Ancora un anno in Arabia, poi si vedrà: Kessié ha deciso il suo futuro dopo le voci di mercato. E la Fiorentina...
Franck Kessié ha deciso il suo futuro. Il centrocampista ex Milan è stato al centro di numerose voci di mercato, che lo hanno visto vicino anche alla Fiorentina.
La volontà di Kessié
Al momento però l'ivoriano non sembra essere intenzionato a lasciare l'Arabia Saudita. Intanto nel pomeriggio di ieri il centrocampista ivoriano classe '96 ha conquistato il primo trofeo stagionale con l'Al-Ahli, dove milita ormai dal 2023, ai danni dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.
E nel 2026…
L'ex Milan, trascorrerà un ultimo anno in Arabia, anche per motivi fiscali. Dopodiché a gennaio-febbraio si siederà attorno ad un tavolo con il club saudita per chiarire la propria volontà. Ovvero che al termine naturale del contratto vorrebbe salutare l'Al Ahli e fare ritorno in Europa la prossima estate. Lo scrive tuttomercatoweb.com.