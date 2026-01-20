Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina fa gol con Fabbian
Due le pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagina 22
In apertura il mercato: “Fabbian gol viola”. Sottotitolo: “Accordo col Bologna Arriva con obbligo fissato a 15,5 milioni”. In taglio basso: “Domani alle 16 i funerali a NY: ci sarà Pradè”.
Pagina 23
Focus su: “Pongracic finalmente centrale”. Sottotitolo: “La differenza l’ha fatta il passaggio alla difesa a 4 con Comuzzo: così è diventato un punto fermo". Di spalla infine: “Harrison è pronto domani in campo”.
