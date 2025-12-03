L'ultimatum di Ferrari al Comune per lo stadio: Un mese decisivo, la Fiorentina dentro o fuori dal progetto?
E' iniziato un mese che può essere decisivo non solo per le sorti in campo della Fiorentina, ma anche per la vicenda dei lavori allo stadio.
Ultimatum
Su La Nazione, si legge stamani che il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, plenipotenziario del patron Rocco Commisso, ha dato un ultimatum preciso a Palazzo Vecchio: o si definisce un'intesa entro dicembre oppure la Fiorentina resta fuori dal progetto per il secondo lotto dei lavori.
50 milioni che mancano
Un problema questo non da poco per il Comune che dovrebbe coprire il costo dei lavori per questa parte del rifacimento. All'appello attualmente mancano circa 50 milioni di euro anche se una parte di questi potrebbe arrivare dalle casse statali qualora Firenze fosse scelta per essere una delle sedi di Euro 2032.
Cronoprogramma
Nel frattempo latita ancora il cronoprogramma aggiornato del primo lotto. Mancano ancora gli atti amministrativi per approvare la variante progettuale ma restano sconosciuti i motivi che stanno rallentando le ultime firme.