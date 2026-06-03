Dal 1926 al 1943: arriva a Firenze il documentario che racconta la Fiorentina del marchese Ridolfi

Proseguono le iniziative nell'anno del centenario della Fiorentina. Sabato 6 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso Villa Arrivabene in piazza Alberti a Firenze la proiezione di un documentario che racconta il primo capitolo della storia viola.

Intitolato “1926-1943: la Fiorentina di Ridolfi”, il documentario realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi ripercorre proprio il periodo della presidenza del Marchese Luigi Ridolfi, dalla nascita della Fiorentina fino al 1943. L'evento è realizzato in collaborazione col Comune di Firenze e il Quartiere 2 Campo di Marte e si svolge nel contesto dell'iniziativa “Fiorentina 100 - Un secolo di storia”