Un Napoli decimato in vista della Fiorentina: due cambi forzati (e mezzo) contro il Sassuolo, da capire i tempi di recupero

Redazione /

Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres e Lukaku: questi i sei indisponibili del Napoli, una lista lunga e forbita di pedine fondamentali per Conte, che dopo la sfida col Sassuolo rischia di allungarsi. E anche la Fiorentina, in vista dell'incontro di sabato 31 gennaio, monitorerà la situazione.

Due cambi in rapida successione

Andiamo con ordine: il primo ad alzare bandiera bianca è stato Elmas che, al 56', si è accasciato al suolo lamentando quello che, dalla mimica del macedone, sembrava un giramento di testa, venendo sostituito da Politano. Al 68', invcee, dopo una chiusura difensiva èè stato Rrahmani a chiedere la sostituzione, lamentando un fastidio all'adduttore: al suo posto è entrato Buongiorno.

Stoicismo partenopeo

Infine, nei minuti di recupero, anche il subentrato Politano ha sentito fastidio all'adduttore, ma avendo finito i cambi è stato costretto a rientrare in campo, più per far numero che per altro. Di fatto, è stato soccorso poi dallo staff medico direttamente sul rettangolo di gioco, dopo il fischio finale. Tre presenze che, quindi, sono tutto tranne che confermate per la sfida contro la Fiorentina.

