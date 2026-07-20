L'Empoli chiude per un attaccante viola che era a un passo dal Benevento. Formula e cifre della cessione

Tra Fiorentina e Filippo Distefano è il momento dell'addio, almeno per il momento. Come riporta Il Mattino, la società viola e l'Empoli hanno trovato l’accordo nelle scorse ore per il trasferimento.

Le modalità e le cifre

Il classe 2003 di proprietà viola si trasferisce in azzurro a titolo definitivo per 250mila euro con il 50% sulla futura rivendita e un’opzione di riacquisto a parità di offerta.

L'affare sfumato

Le stesse condizioni erano state proposte al Benevento, che aveva in pugno l’ex Carrarese. Tuttavia i giallorossi non erano convinti dell’ultima clausola e per questo motivo non hanno affondato il colpo.