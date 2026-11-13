Un anno orribile per il centenario: dalla lussuosa consulenza per Pioli fino al rimborso ai Della Valle. Dentro il bilancio viola

E' stato un annus horribilis lo scorso in casa Fiorentina. Doveva essere la stagione per festeggiare il Centenario viola, si è trasformato in un anno di poche gioie, tanti dolori e settimane passate a rincorrere la salvezza, e un deficit di 136 milioni.

Il bilancio viola

Anche La Gazzetta dello Sport analizza le voci messe a bilancio dalla Fiorentina da poco pubblicato, sottolineando alcune particolarità del quadro economico della società viola (PER L'ANALISI CLICCA QUI).

Stagione disastro

Che fosse una stagione nata storta lo si era capito fin dalla scelta Pioli, che aveva fatto tra gli altri lievitare il costo degli allenatori da 9 a 26 milioni, bonus compresi. Per portarlo in Italia, essendo in Arabia Saudita, la Fiorentina ha aperto un debito di 2 milioni con Venom Sport per la consulenza legale, oltre al ricchissimo contratto. E poi rinnovi di contratto vari e sbagli sul mercato si sono tradotti lo scorso anno in 15 milioni di svalutazioni e 10 milioni di minusvalenze.

Rimborsati i Della Valle

Infine una curiosità che lega Commisso ai Della Valle. I 17 milioni ricevuti come indennizzo per la transazione tra la Lega e e Img sui diritti tv esteri pregressi sono stati interamente rimborsati alla precedente proprietà secondo gli accordi del 2019 dello Stock Purchase Agreement.