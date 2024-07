Nell'infinito casting a centrocampo, la Fiorentina bussa anche a Conte. Ma si inserisce un altro club di Serie A

La Fiorentina deve sistemarsi a centrocampo, obiettivo apertamente dichiarato anche dal dg Ferrari. In attesa dei rinforzi, il casting è apertissimo e comprende anche un centrocampista del Napoli, trattasi di Jens Cajuste (in uscita secondo Conte). Ma si inserisce un altro club italiano.

Anche il Genoa su Cajuste

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, oltre alla Fiorentina anche il Genoa è interessato a Cajuste, per offrire una copertura in mediana a Frendrup. I rossoblù hanno sondato il terreno per valutare un'operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto.