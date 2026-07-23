Kean ed uno status certificato da Grosso. La linea da varcare e i punti che il Como può soddisfare

La posizione di Moise Kean all'interno della Fiorentina è tutt'altro che solida. E le parole pronunciate dal tecnico, Fabio Grosso, subito dopo la partita amichevole contro il Gubbio, hanno sostanzialmente certificato questo fatto.

Le parole del tecnico

"Le voci di mercato ci sono e noi le ascoltiamo - ha detto Grosso - Sappiamo quali sono le dinamiche. Sarei felice di averlo ma se arriva una cosa bella (offerta ndr) per lui, per la società e per tutti saremo altrettanto felici di fargli l'in bocca al lupo".

Offerta degna

Appunto, qualora arrivasse un'offerta degna di questo nome e del valore che la Fiorentina ritiene congruo, magari da parte di un club che fa la Champions, non ci sarebbe nessuna preclusione da parte della società gigliata ad una sua cessione.

Che sia il Como?

Il Como potrebbe essere la soluzione a questo caso? Teoricamente ci sono dei punti che vanno a favore del club lariano. La potenza economica non manca, la vetrina della Champions pure, magari garantire lo stesso ingaggio attuale al giocatore però potrebbe essere un problema.

La cifra congrua

Quale potrebbe essere una cifra congrua per Kean? Qui si va sul campo della teoria pura, perché certezze non ve ne sono. Probabilmente dai 40 milioni in su, in questo momento è buono tutto. Poi se nessuno si spingerà oltre questa asticella, la Fiorentina si terrà l'ex Juventus, sperando che migliori notevolmente le sue prestazioni rispetto a quanto fatto l'anno scorso.