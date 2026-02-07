FOTO FN: E il capolista del campionato Primavera è al Franchi a seguire la Fiorentina dei "grandi"

Per una Fiorentina che fa fatica contro chiunque, ce n'è un'altra che è ancora prima in classifica e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ovviamente ci riferiamo alla squadra di Daniele Galloppa, che oggi pomeriggio ha strapazzato il Napoli al Viola Park.

Per una Viola in fondo alla classifica, ce n'è un'altra che vola…

Un 3-0 netto grazie al solito trascinatore Braschi e un ottimo Conti. E allora il tecnico della Prmavera (che quest'anno ha anche guidato la Prima Squadra in Conference League a Magonza) ha deciso di venire al Franchi per assistere a Fiorentina-Torino. A seguire lo scatto ottenuto da Fiorentinanews.com:

FOTO FN: Galloppa in tribuna al Franchi