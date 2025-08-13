Sohm: "Gosens e Pongracic tra i primi ad accogliermi. La Fiorentina potrà aiutarmi a riconquistare la Nazionale"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Simon Sohm si è soffermato sull'accoglienza ricevuta nei suoi primi giorni in viola: “Il gruppo mi ha accolto benissimo, ho parlato fin da subito con tanti ragazzi che mi hanno aiutato a inserirmi. Gosens e Pongracic poi parlano bene il tedesco e l'inglese e questo mi aiuterà molto”.

Sulla Nazionale: “Conquistare la maglia della Svizzera è sicuramente un mio obiettivo, spero che la mia avventura a Firenze mi aiuti a ritrovare la convocazione. Se gioco bene in una squadra così importante penso sia probabile che venga richiamato in Nazionale”.