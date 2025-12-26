Il ciclone Skinner si abbatte su Firenze, un derby a senso unico davanti a tremila persone
Il derby di Firenze, grande appuntamento pallavolistico per Santo Stefano, se lo porta a casa, come da pronostico, la Savino Del Bene Scandicci che vince contro Il Bisonte per 3-0 in un Pala BigMat tutto esaurito con tremila persone presenti.
Primo set
Prima frazione di gioco piuttosto combattuta con la Savino quasi sempre avanti ma non in modo netto, e con le ragazze del Bisonte intente a mentenersi a stretto contatto. Finisce 21-25 per la squadra di Gaspari (che oggi giocava in ‘trasferta’) la prima frazione di gioco.
Secondo e terzo
Un successo questo che spiana la strada alle scandiccesi che si aggiudicano in maniera agevole anche le altre due frazioni di gioco (13-25 e 17-25 i risultati dei due parziali). Skinner è un vero ciclone (19 punti), Antropova il solito terminale praticamente infallibile (16 punti), il tutto sotto la grande regia di Ognjenovic, eletta Mvp della partita.
Classifica
Per Il Bisonte poco da fare. Troppo pesanti le assenze di Villani (infortunio) e Bukilic (influenza) per poter pensare di tenere testa alle quotatissime avversarie che sono seconde in classifica con 43 punti. Bisonte invece undicesimo con 15 punti.