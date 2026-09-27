L'ottobre di fuoco della Fiorentina: sei partite in un mese per capire a che tipo di stagione andremo incontro

Sarà un ottobre di fuoco, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, quello che si troverà davanti la Fiorentina alla ripresa del campionato, il cui coefficiente di difficoltà si impennerà.

Bisogna macinare punti

A causa dell'avvio horror, la Viola dovrà recuperare tutto il terreno perso. A cominciare da questo mini-ciclo di un mese: da sabato 10 ottobre, Genoa-Fiorentina, a domenica 11 novembre, Fiorentina-Juventus; sei partite in tutto, una serie che dovrà trasformare la dimensione dei viola. La prima sarà una sfida salvezza, l'ultima potrebbe essere un incrocio europeo. A patto che in mezzo la Fiorentina macini punti, condizione tutt'altro che scontata.

Il calendario viola

Alla ripresa ci saranno di fronte appunto Genoa fuori casa, poi Como in casa, successivamente la trasferta a San Siro contro l'Inter, l'impegno al Franchi contro l'Atalanta, la visita al Mapei dal Sassuolo e poi il finale col botto appunto, al Franchi con la Juve, prima della pausa nazionali. Per trasformare la stagione e non trovarsi di nuovo a novembre nella zona rovente di classifica servirà arrivare alla sosta con un bel bottino di punti: non una missione impossibile, ma comunque un compito arduo per una squadra che deve ancora trovare equilibri e punti di riferimento, in campo e negli spogliatoi.