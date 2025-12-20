Non solo Giuntoli: la Fiorentina sta monitorando anche un altro ex dirigente della Juventus. Il punto della situazione

La testa di tutti i tesserati e tifosi viola è senza dubbio alla sfida casalinga di domani contro l’Udinese, ennesima sfida da dentro o fuori per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ma esulando dai discorsi relativi al campo, gran parte delle attenzioni di tutti adesso sono impiegate nella ricerca di una nuova figura dirigenziale che possa aiutare a dare una svolta al club, portandolo fuori dalle sabbie mobili della classifica per poi iniziare, da giugno, un nuovo corso, possibilmente pieno di vittorie. E oltre a Cristiano Giuntoli, che comunque sembra essere abbastanza lontano da un arrivo a Firenze, nelle ultime ore si è fatto il nome di un altro ex dirigente della Juventus.

Non solo Cristiano Giuntoli: alla Fiorentina piace anche un altro ex dirigente della Juventus

Il club gigliato non si ferma nella ricerca della nuova figura dirigenziale da inserire in organigramma, e nelle ultime ore secondo quanto riportato poco fa da tuttomercatoweb il nome più in voga sembra essere quello di Fabio Paratici. Di recente reinserito dal Tottenham nei propri quadri dirigenziali, l'ex Juventus e Sampdoria ha continuato a collaborare con gli Spurs anche negli anni in cui era inibito dal ruolo, e oggi sembra l'idea più calda di casa Fiorentina. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, nelle scorse ore si sono registrati dei contatti tra il club toscano e Paratici, con la proposta di rientrare a lavorare in Serie A assumendo un ruolo che sarebbe di fatto quello di responsabile dell'area tecnica.

Le idee sono tante ma adesso servono solo certezze

Quello di Paratici in ogni caso non è l'unico nome di dirigente in orbita per un possibile ingresso nella Fiorentina. Nei giorni scorsi è circolato molto per esempio il nome di Cristiano Giuntoli, un'altra idea conduce anche a Davide Vagnati, esonerato da poco dal Torino. La sensazione è quella che, indipendentemente da quelli che saranno i risultati sul campo, nelle prossime settimane la Fiorentina è pronta a rivoluzionare anche il reparto dirigenziale: l’ultimo tentativo per risollevare una stagione piena di delusioni.