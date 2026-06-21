L'ex viola Mina saluta il campionato italiano? Il colombiano attratto da un'offerta araba
Foto: Fiorentinanews.com
L'ex difensore della Fiorentina Yerry Mina potrebbe abbandonare Cagliari e la Serie A dopo 3 anni. Il colombiano, passato da Firenze per soli 6 mesi nella stagione 2023-2024, potrebbe approdare nel ricchissimo campionato arabo.
Interesse arabo
Secondo quanto riporta TMW infatti, Mina sarebbe un obiettivo di mercato importante per l'AI Diryah, terza nell'ultimo campionato di seconda divisione saudita.
Offerta allettante
Mina è sotto contratto con il Cagliari per altri 2 anni, con anche un'opzione per un'ulteriore stagione. I soldi arabi però potrebbero fare gola al colombiano, che potrebbe la Sardegna in anticipo rispetto alla naturale scadenza.
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