Aumentano le pretendenti per Kayode, una big di Serie A piomba sull'ex viola. Avviati i contatti con gli agenti

L'ex esterno destro della Fiorentina Michael Kayode è oggetto dei desideri di diverse squadre di Serie A. Dopo l'ottima annata in Premier League con il Brentford, l'ex viola potrebbe già tornare in Italia.

L'interesse della Juventus

Nelle scorse settimane era emerso l'interesse della Juventus, soprattutto in caso di addio di Cambiaso. La situazione non si è ancora sbloccato e, nel frattempo, un'altra big del nostro campionato ha provato ad imbastire la trattativa.

L'inserimento dell'Inter

Come riporta Calciomercato.com infatti, Michael Kayode è diventato un obiettivo di mercato dell'Inter. I nerazzurri stanno riscontrando difficoltà nell'acquisto di Palestra da Cagliari e allora hanno girato lo sguardo verso l'ex viola. Secondo il portale specializzato in calciomercato ci sarebbero già stati dei contatti fra l'entourage del calciatore e l'Inter.