Il prezzo è sempre più alto, ma aumentano i club in coda per Kayode. E in prima fila c'è una sua ex squadra...

Aumentano i rimpianto della Fiorentina per la cessione prematura di Micheal Kayode. Il terzino classe 2004 è stato ceduto dalla società poco più di un anno fa, ma in poco più di dodici mesi il suo prezzo è lievitato enormemente.

L'esplosione e le voci di mercato

Dopo mesi difficili e con pochissimo spazio durante la gestione Palladino, Kayode abbandono Firenze con destinazione Brentford. In Inghilterra l'ex viola è però esploso definitivamente, diventando l'idolo dei tifosi e attirando su di sé le attenzione di club prestigiosi.

Ritorno in Italia?

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa il club che ha mostrato maggior interesse per il terzino azzurro è la Juventus, club nel quale Kayode ha militato prima di approdare nelle giovanili viola.