L'Italia non va più ai Mondiali? E la Nigeria prova il clamoroso scippo Kayode
Tra le tante conseguenze a cascata del dramma per il terzo Mondiale di fila saltato da parte dell'Italia, c'è anche il percorso per cui potrebbero optare alcuni calciatori di plurima origine: tra questi c'è anche Michael Kayode che fin qui ha giocato solo con l'Under 21, per altro tra più di qualche mistero per l'ultima convocazione arrivata in ritardo.
Sull'ex terzino viola c'è già il pressing della Nigeria, che lo vorrebbe strappare all'Italia: proprio nei giorni in cui l'Italia falliva la missione Mondiale, il ct Eric Chelle avrebbe organizzato un incontro a Londra, dove Kayode gioca con il Brentford, per convincerlo a unirsi alla Nazionale dei suoi genitori. Per l'Italia significherebbe perdere uno dei migliori italiani d'oltre Manica.