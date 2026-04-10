La Fiorentina stecca di brutto davanti a due speciali tifosi viola

La Fiorentina ha perso nettamente contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League.

Una prestazione che ha lasciato l'amaro in bocca ai tanti tifosi viola che erano presenti a Selhurst Park. E tra questi ce n'erano anche due davvero speciali.

Bove e Kayode

Ci riferiamo a due ex giocatori viola come Edoardo Bove e Michael Kayode. Entrambi giocano attualmente in Inghilterra, rispettivamente al Watford (Serie B inglese) e Brentford (Premier League).

Resta il gesto

Venuti a sostenere la squadra e a salutare anche i vecchi compagni, sono purtroppo dovuti ritornare a casa avendo visto un quasi monologo del Crystal Palace. Resta però il loro gesto, davvero apprezzabile.