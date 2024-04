Dumfries a un passo dall'addio all'Inter. I neo campioni d'Italia seguono anche un gioiellino viola per sostituirlo

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries è a un passo dall'addio all'Inter. L'olandese non ha rinnovato il suo contratto, con la società nerazzurra che però la sua ricca offerta l'ha già fatta.

L'olandese potrebbe così lasciare i neo campioni d'Italia che, per rimpiazzarlo, si starebbero già guardando intorno. I primi nomi sono quelli del terzino viola Michael Kayode e Wan-Bissaka del Manchester United. Ma nelle ultime ore l'attenzione si è fatta avanti anche l'ipotesi Emil Holm, laterale destro dell'Atalanta.