Il Milan strapazza il Lecce di Maleh ma i giallorossi restano appena sopra la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Un successo netto per 3-0 del Milan sul Lecce ha chiuso il programma di giornata in Serie A, che ora si ferma per tre settimane per la maxi sosta Nazionali. A San Siro la squadra di Amorim ha vinto senza troppi patemi, sbloccando la gara già nelle fasi iniziali grazie a Pulisic, autore di un grande stop prima della conclusione vincente.
Nel secondo tempo una fase un po' di controllo, prima del raddoppio a metà ripresa di Rabiot, dopo un uno-due con Gonçalo Ramos. Tris definitivo da parte di Moreira, ancora a segno dopo la doppietta alla Lazio: conclusione col destro dopo un bel dribbling in area. Il Lecce resta così a quota 6, un paio di lunghezze sopra la Fiorentina.
La classifica
La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Como 10, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Parma 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0.