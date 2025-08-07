Antonio Di Natale ha parlato a Prime Video, rilasciando una lunga intervista all'emittente, nella quale ha avuto modo di svelare anche dei retroscena di mercato sul suo passato ai tempi dell'Udinese.

‘Montella mi chiamava ogni per portarmi in viola’

“Montella, ai tempi della Fiorentina, mi chiamava ogni giorno, mi diceva “vieni a Firenze”. Io avevo detto al presidente che se dovevo andarmene avrei voluto andare lì, almeno mi sarei avvicinato a casa".

‘Non volevo andare alla Juventus’

“Un giorno a fine allenamento avevo cento chiamate del mio procuratore: la Juventus aveva venduto Diego e voleva me. Mi disse che era tutto fatto, ma per me non lo era: avevo un rapporto forte con la città, volevo prima parlare con il Presidente. Gli dissi che non ci volevo andare, ma che se loro come società volevano cedermi, allora lo avrei accettato. Alla fine, la trattativa si interruppe subito e restai”.