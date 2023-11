Dal Lanus raffreddano la pista De La Vega: "Fiorentina? Non so niente: lo cercano, è vero, ma da altre parti"

Negli scorsi giorni dalla Spagna è stato fatto un nome nuovo per il mercato della Fiorentina, il talento del Lanus, Pedro De La Vega. Il numero 10 del club ha da tempo attirato gli interessi dei club europei e fu vicino alla firma con il Genoa, nel 2021. In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto il vicepresidente del Lanus, Enzo Leonardo Russo, per commentare questi rumors:

"Non ho informazioni riguardo l'interesse della Fiorentina, anche se ci sono diversi club interessati a lui. Di squadre interessate a Pedro ce ne sono varie, ma da altri Paesi. Certamente sarebbe pronto per misurarsi lì, il suo talento lo conosciamo".