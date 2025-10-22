Riccardo Trevisani torna a parlare di Fiorentina: nel podcast Fontana di Trevi, di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha speso parole pesanti per il momento negativo che sta attraversando la squadra di Pioli.

“La Fiorentina fa pietà, Pioli testardo”

“La Fiorentina sta facendo pietà, gioca malissimo. Daniele Pradè, che ha costruito la squadra, ha certamente le sue colpe, ma questa Fiorentina vale 3 punti in 7 partite? Io penso di no, e quindi c'è un altro problema che riguarda Pioli: sta rimanendo troppo aggrappato alle sue idee. Se la tua squadra fa fatica a fare un singolo tiro in porta, giocare con una punta sola non va bene. Metti Piccoli o Dzeko accanto a Kean, e ci puoi anche mettere Gudmundsson a supporto: se le cose non vanno bene, continuare a tirare dritto alla stessa maniera è sbagliato".

“Il problema a Firenze è il clima ostile”

“Lo ripeto, il problema della Fiorentina non sono i tifosi, ma l'ambiente e il clima ostile attorno alla squadra, che non aiuta. E questo clima c'era anche quando Italiano faceva tre finali e Palladino il record di punti. Ilicic ha detto le mie stesse parole sulla piazza di Firenze, che strano…”