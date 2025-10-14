Ilicic: "Coi fiorentini ho chiuso, criticato dopo essere stato miglior marcatore e assistman. Ero scarso? Dai!"

Il rapporto tra Josip Ilicic e una parte dei tifosi della Fiorentina non è stato di certo facile.

“Coi fiorentini ho chiuso”

Anche di questo, il trequartista sloveno ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno criticato quando sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Dai. Siamo arrivati quarti e non bastava. La semifinale di Europa League non bastava”.

La crisi profonda

Ilicic ha passato un periodo di pesante crisi durante il periodo del Covid: “Non sapevo se sarei tornato a giocare, e quando sei chiuso in casa inizi a pensare. Sono stato 42 giorni a Bergamo senza la famiglia. Ho sofferto. I soldi, i contratti, non mi importava più di nulla. Non stavo bene. E le voci su mia moglie mi addoloravano. Mia moglie mi aveva tradito? Falso. Ma si può pensare che avrei trovato mia moglie con un altro? Si è presa insulti incredibili. Perché non ho smentito? Mi avrebbero chiesto cosa avessi e come mai non fossi più io. Ma i familiari, gli amici e i compagni conoscevano la verità”.