Fiorentina Primavera sfortunatissima a Milano: ben due legni ma punteggio bloccato con l'Inter
Fiorentina Primavera in campo a Milano in questo turno di campionato contro l'Inter: punteggio fermo sullo 0-0 all'intervallo ma prima frazione che ha avuto tanto da raccontare soprattutto in chiave viola. Ben due i legni colpiti dalla squadra di Galloppa: al 7' traversa di Atzeni con una conclusione da centro area.
Al 22' palo invece colpito da Conti su invito di Atzeni e poi ribattuta alta di Jallow. Altra occasione colossale sprecata proprio da Conti poco prima, per una Fiorentina che ha bisogno di vincere per tornare davanti a tutti in classifica.
💬 Commenti (1)