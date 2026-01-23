Kilicsoy: "Con i viola uno scontro diretto per la salvezza. Ndour? Buon rapporto, ma vedremo dopo la partita"

Il Corriere dello Sport ha intervistato il giovane attaccante del Cagliari Semih Kilicsoy. Il turco ha parlato a lungo della sua prima stagione in Italia, ma si è soffermato anche sulla sfida salvezza contro la Fiorentina

La sfida contro la Fiorentina

“Sarà uno scontro diretto - ha detto l'attaccante dei sardi - però allo stesso tempo abbiamo visto com’è andata con la Juve... Mi sento positivo, questa è la mia mentalità: approccio tutte le partite allo stesso modo, sia con una squadra di prima fascia sia con una che sta lottando per la salvezza”.

Il rapporto con Ndour

Il turco parla poi del suo rapporto con Ndour; i due sono stati compagni al Besiktas “Siamo stati insieme per poco, non ci sentiamo da un po’ ma c’è un bel rapporto. Vedremo dopo la gara”.