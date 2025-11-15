Da poco terminate le partite europee valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Due i giocatori della Fiorentina impegnati questa sera: Edin Džeko con la Bosnia Erzegovina (contro la Romania) e Simon Sohm (contro la Svezia).

Gol per Džeko

Ancora gol per Edin Dzeko, che ha momentaneamente pareggiato la partita contro la Romania. Ma non solo, ha fatto anche buttare fuori Dragas. La sua Bosnia poi ha dilagato, vincendo per 3-1 e guadagnadosi, almeno, la qualificazione agli spareggi per i Mondiali. Poi, martedì, ci sarà la sfida per il primo posto nel girone con l'Austria. In caso di vittoria bosniaca, Dzeko e compagni voleranno direttamente ai Mondiali.

Sohm in panchina

Nessun minuto in campo invece per Simon Sohm, con la sua Svizzera vincente per 4-1 sulla Svezia. Elvetici ancora primi. Contro il Kosovo solo un'improbabile sconfitta con più di sei gol di scarto gli toglierebbe la qualificazione diretta ai Mondiali.