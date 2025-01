Il grande obiettivo del mercato della Fiorentina. La prima offerta respinta, la richiesta e le pressioni del giocatore per venire a Firenze

Il grande obiettivo di mercato della Fiorentina? Secondo il Corriere dello Sport-Stadio ha il nome di Luiz Henrique del Botafogo.

Il dirigente viola, Roberto Goretti, lo segue da due mesi e il club di Commisso ha presentato per lui una prima offerta da 16 milioni più 2 di bonus, ma il Botafogo l'ha respinta perché non vuole scendere sotto la richiesta di 30 milioni.

Il presidente John Textor è un osso duro e ha un piano ben preciso per Luiz Henrique: vuole portarlo al Lione, di cui è proprietario, come fatto con l'argentino Thiago Almada. Una volta trasferito in Ligue 1, il giocatore potrebbe comunque essere trattato da un club interessato. I viola potrebbero limare la cifra richiesta, proponendo una percentuale sulla futura rivendita, ma questa al momento è solo un'ipotesi.

Di certo c'è che il giocatore vuole tornare in Europa, in particolare o in Spagna o in Italia. Per questo quando ha saputo dell'offerta viola, il ragazzo ha iniziato a fare pressioni sul Botafogo.