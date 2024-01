Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare la prova della Fiorentina col Bologna, spostandosi poi sui temi del calciomercato e del futuro stadio della squadra viola, attualmente un vero rebus.

‘La consapevolezza di avere una squadra che migliora gara dopo gara’

“Il successo sul Bologna racconta la maturazione di una squadra che lo scorso anno una partita così l’avrebbe persa. La Fiorentina è più squadra, sa soffrire e affrontare i momenti di difficoltà. Bisogna avere dei correttivi e si sono visti, anche grazie all’allenatore e alla sua crescita. La squadra ha assimilato tanti concetti nuovi, come visto ieri con la difesa a tre. La consapevolezza è quella di una squadra che migliora, poi certo si può perdere a Sassuolo, ma la valutazione è estremamente positiva e va oltre il risultato. I rigori si possono sbagliare, ma se si ha serenità in genere si passa il turno: segna chi ha freddezza e maturità. Posch era impauritissimo sul discetto, i giocatori viola hanno mostrato sicurezza straordinaria: tutti segnali importanti della crescita di un gruppo. Per Ranieri c’è solo da alzarsi in piedi e applaudire. Bonaventura? Sul futuro credo che sceglierà al meglio con la società, è un atleta ed una persona seria e alle giuste condizioni escludo che ci saranno problemi”.

’Se Kean fosse motivato, lo prenderei subito’

“Kean? Mi risulta che un tentativo per trovare un centravanti che dia un aiuto maggiore la Fiorentina lo stia facendo da tempo. La pista Kean è nata da poco, non segna tantissimo ma conosciamo il giocatore, lo prenderei subito. Se venisse motivato per conquistare l’Europeo, lo prenderei anche con un prestito di 6 mesi: i rapporti con la Juventus sono buoni. Il problema Nzola sta diventando sconvolgente per quanto mi riguarda; è incredibile vedere un giocatore in queste condizioni. Se si risolve il problema della punta e dell’esterno, la Fiorentina può alzare ancora il livello e la proprietà lo sa. Serve trovare una soluzione e non è facile a gennaio”.

’Sarebbe inaccettabile stare lontani da Firenze per due anni’

“Aspettiamo risposte su dove giocherà la Fiorentina. Sarebbe inaccettabile che una squadra di calcio possa stare lontana dal campo e dai tifosi da due anni. È una follia a cui serve porre rimedio, trovare una soluzione. Bisogna ovviare ad una situazione inaccettabile e gestita malissimo. La soluzione migliore sarebbe rallentare i vincoli del PNRR e terminare più tardi i lavori permettendo alla Fiorentina di giocare al Franchi. Soluzione come Empoli e Padovani sono dei palliativi, dei cerotti. A Empoli la sindaca non ti vuole, per il Padovani mancano risorse”.