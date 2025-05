La girandola degli infortuni: quante assenze per le dirette concorrenti della Fiorentina. Aspettando notizie su Kean...

Tanti gli infortuni che stanno colpendo le dirette concorrenti della Fiorentina, non che in casa Viola stiano tutti bene, con l'assenza già sicura di Cataldi dai convocati di domani e quella ancora incerta di Kean, in forte dubbio. Tuttavia, anche le altre squadre interessate alla lotta europea dovranno fare a meno di alcuni titolarissimi.

Partendo brevemente dal Bologna, che come già annunciato non potrà contare su Odgaard, presente invece nel finale della sfida contro il Milan che ha permesso ai felsinei di alzare la Coppa Italia. Milan, che invece perde entrambi i terzini titolari contemporaneamente: per la sfida con la Roma, importantissima anche per la Fiorentina che dovrà guardare con interesse la sfida dell'Olimpico, Conceicao non potrà contare né su Walker (febbre), né su Theo (contusione alla coscia). Anche la Roma ha le sue grane, in quanto Dovbyk non figura tra i convocati di Ranieri, sempre fermato da problemini fisici. Infine, la Juventus sembrerebbe aver recuperato Cambiaso e Gatti per la sfida all'Udinese, mentre c'è decisamente più pessimismo per il rientro di Koopmeiners, che sembra ancora dolorante.