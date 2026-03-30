L'Italia Under 16 replica la partita del secolo: i ragazzi di Pasqual superano 4-3 la Germania. Presenti due rappresentanti viola

C'è anche il nome della Fiorentina nell'importante successo dell'Italia Under 16 per 4-3 sulla Germania, in un risultato che riporta alla mente la famosa ‘partita del secolo’ del Mondiale del 1970.

Azzurro a tinte viola

Infatti a Caorle le due compagini si sono date battaglia a viso aperto, con gli Azzurrini che si sono imposti sui cugini teutonici, guidati dal CT Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina. Tra i convocati, pur senza andare a segno, figurano due giocatori del settore giovanile viola quali Barbone e Croci, il bomber del Torneo di Viareggio.