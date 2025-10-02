Gudmundsson torna da Gunnlaugsson dopo il grande spavento. I due impegni del 10 viola a Laugardalsvöllur

Il commissario tecnico dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson, ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Ucraina e Francia, valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Nell'elenco dei convocati figura il calciatore della Fiorentina Albert Gudmundsson.

Gli impegni

L’Islanda affronterà l’Ucraina venerdì 10 ottobre alle 18:45 e la Francia lunedì 13 ottobre alle 18:45. Entrambe le partite si giocheranno a Laugardalsvöllur.

Gud torna con l'Islanda dopo l'infortunio

Il 10 viola tornerà a vestire la maglia della Nazionale dopo l'infortunio alla caviglia che aveva generato particolare preoccupazione durante la sfida con l'Azerbaijan, costringendolo ad uscire. Gudmundsson ha poi saltato due partite con la Fiorentina, contro Napoli e Como.