A un passo dalla Fiorentina in estate, Vranckx è rimasto a Wolfsburg in retroscena. Il suo futuro può essere (di nuovo) in Serie A

Ve lo ricordate?

Aster Vranckx-Fiorentina, un affare arrivato davvero vicino alla conclusione. Ma il Wolfsburg, negli ultimi giorni dello scorso mercato, ha alzato molto le richieste e la Viola ha mollato la pista per il centrocampista belga, che è rimasto in Germania senza trovare chissà quanto spazio.

I campioni d'Italia sulle sue tracce

Ma la carriera del classe 2002 può rilanciarsi… nuovamente in Serie A. Noto l'interesse del Milan di riportarlo in rossonero già da gennaio, ma come riporta il portale de Il Mattino, ora c'è anche il Napoli, che in qualche modo deve far fronte all'indisponibilità di Zambo Anguissa (impegnato in Coppa d'Africa).