Parisi: "Sono un leader silenzioso. Adesso non possiamo permetterci di pensare oltre la prossima partita. Siamo contenti di..."

Nella conferenza stampa prima di Fiorentina-Rakow ha parlato in conferenza stampa Fabiano Parisi.

Sull'episodio di Como

“Sull'episodio di Como se n'è parlato fin troppo. Poi all'esterno se ne può parlare, io voglio pensare ad altro. Adesso sono concentrato sulla Fiorentina”.

Sulle responsabilità

“Ognuno di noi si deve prendere le proprie responsabilità. Io sono un leader silenzioso, non parlo molto. Dobbiamo dare qualcosa in più anche se non lo abbiamo. Serve andare avanti e raggiungere la salvezza. Non è facile cambiare l'obiettivo in corsa, ma adesso non possiamo permetterci di pensare oltre la prossima partita. Rimangono 10 partite e la Conference. Servirà essere concentrati”.

Sulla stagione

"Con Pioli cosa è mancato? Non lo so. Le prime 10 partite le cose non andavano bene. Non so i dettagli. Le stagioni nascono a volte male, a volte è difficile raddrizzarle. Adesso stiamo vivendo un periodo migliore. Abbiamo vissuto tanti alti e bassi. Ripeto, serve equilibrio. Siamo contenti di essere in questa posizione, fuori dalla zona retrocessione, ma dobbiamo tirarci fuori del tutto".