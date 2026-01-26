Priorità alla difesa: la Fiorentina batte il mercato estero. E Paratici ci riprova per Dragusin...

La Fiorentina è al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Paolo Vanoli. L'allenatore gigliato, dopo la sconfitta con il Cagliari, ha sottolineato la mancanza di un difensore nella rosa gigliata; tutti gli indizi fanno pensare che da quì alla fine del mercato almeno un giocatore arriverà in quella zona del campo.

Difesa da rinforzare

La retroguardia viola è una delle più trafitte del campionato con i suoi 34 gol subiti. Un innesto in questa zona del campo è quanto mai necessario, visto anche la carenza numerica dopo gli addii di Marì e Viti.

I nomi in ballo

Il duo di merato Paratici-Vanoli stanno sondando soprattutto il mercato internazionale alla ricerca del profilo giusto. Il Ds ex Juventus in particolare è ancora in pressing sul difensore del Tottenham Dragusin. Il romeno sembrava un promesso sposo della Roma, ma la trattativa ha subito una brusca frenata e la dirigenza viola è tornata a sperare. Sempre da tenere d'occhio Diogo Leite dell'Union Berlino, sul portoghese ci sono diversi club, ma l'imminente scadenza del contratto riducono notevolmente il prezzo del suo cartellino.

Se vorrà portare subito il difensore mancino a Firenze la Fiorentina dovrà tirare fuori un paio di milioni. Da non scartare anche il ritorno di fiamma per l'ex Udinese Bijol. Il difensore sloveno è passato al Leeds questa estate, ma sta trovando poco spazio e un suo ritorno in Italia, dove ha dimostrato di essere un validissimo giocatore, non è da escludere.