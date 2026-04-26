Il tifo viola non sembra così entusiasta di un possibile arrivo di Grosso in panchina. E su di lui ci sono altri due club di Serie A

Oggi tutto l'ambiente viola archiviare definitivamente le sofferenze recenti e osservare da vicino uno dei possibili volti della panchina del futuro. La Fiorentina è chiamata a percorrere l’ultimo miglio della stagione con lucidità, ma anche con uno sguardo già proiettato oltre. Di fronte ci sarà Fabio Grosso, campione del mondo nel 2006 e tecnico in piena ascesa con il suo Sassuolo, seguito con grande attenzione da Fabio Paratici, che ne ha sostenuto la crescita.

Altre due squadre sulle tracce di Grosso

L’intreccio attorno al tecnico dei neroverdi promette sviluppi interessanti. Grosso, protagonista di due promozioni dalla Serie B alla Serie A, ha attirato l’interesse di diversi club. Tra questi il Bologna, che potrebbe dover sostituire Vincenzo Italiano, e la Lazio, nel caso si concretizzasse una separazione da Maurizio Sarri. Una concorrenza che rende la corsa più complessa e meno scontata per la dirigenza viola.

Il nome dei tifosi è sempre quello di Maurizio Sarri

Resta però il nodo dell’ambiente fiorentino, storicamente esigente e poco indulgente. Come evidenziato dal Corriere Fiorentino, Grosso rappresenta un profilo emergente e ambizioso, ma la piazza ha già messo in difficoltà allenatori ben più esperti. In alternativa, Paolo Vanoli offre il vantaggio di conoscere meglio certe dinamiche interne. Nessuno dei due, tuttavia, sembra accendere davvero l’entusiasmo dei tifosi, che continuano a sognare un nome di maggiore richiamo come Sarri, capace di portare identità e aspettative diverse a Firenze.