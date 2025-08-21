Gosens: "Sta nascendo una squadra molto interessante, conta la pratica e non le chiacchiere. Voglio ripagare la fiducia di Pioli"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto a TV8 prima della gara di Conference League a Presov: "Sta nascendo una squadra molto interessante, con un nuovo mister che ci ha portato tanta energia positiva e strategie nuove, già da oggi vogliamo mettere in campo tutto questo. Sta a noi, menomale da oggi si riparte perché conta la pratica, non le chiacchiere".

Il rapporto con Pioli

Sul rapporto con il tecnico viola Stefano Pioli ha dichiarato: “Un rapporto nato dal primo secondo. Ci sentimmo in vacanza prima che firmasse, ho avuto subito la sensazione che potesse darmi tanto”.

La fiducia di Pioli

E ha aggiunto: "C'è stata subito sintonia e per un giocatore è fondamentale, avere un tecnico che ti stima ti dà tanta motivazione. Voglio ripagare questa fiducia".