La corsa contro la burocrazia per convocare subito Faraoni. E a giugno potrà essere viola per una cifra esigua

Sull'arrivo di Davide Faraoni si sofferma anche il Corriere Fiorentino, che racconta anche i retroscena di un affare che il Verona avrebbe chiuso più volentieri con la Salernitana. I campani infatti avrebbero garantito l'obbligo di riscatto ma il calciatore ha preferito la Fiorentina. A giugno il diritto di riscatto, fissato intorno ai 2 milioni, potrebbe renderlo viola a tutti gli effetti.

Intanto è corsa contro il tempo e la burocrazia per poterlo avere già a disposizione domani per la gara con l'Udinese. Se non subito, di sicuro Faraoni farà parte del gruppo in Arabia.