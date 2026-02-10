Il futuro di Solomon? È già chiaro per la Fiorentina… ma c’è una salvezza di mezzo

La Fiorentina è pienamente immersa nelle sabbie mobili della zona retrocessione, ma tra le pochissime cose positive da poter raccogliere allo stato attuale c'è senz'altro l'impatto del neo arrivo Manor Solomon.

Un impatto notevole

Sono 8 le presenze dell'attaccante israeliano in maglia gigliata, e Solomon ha messo a segno 2 gol nei 326 minuti in cui è sceso in campo con la Fiorentina, impreziosendo anche con altri guizzi e giocate ispiratrici le proprie prestazioni. Un rendimento, quello di Solomon nella Fiorentina, che va oltre alle sole apparizioni nel tabellino. E che, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com., ha convinto la società viola ad accantonare nei propri programmi futuri la cifra necessaria per riscattarlo a titolo definitivo dal Tottenham.

Prezzo già fissato, ma…

In caso di salvezza della Fiorentina, perciò, sono già pronti i 10 milioni di euro che servono per tenersi il classe '99 Manor Solomon. Il mantenimento della categoria non è però un dettaglio esattamente da poco, tuttavia…