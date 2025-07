Gonzalez non ha convinto la Juventus al Mondiale per Club. E adesso è già sul piede d'addio

Non è passato nemmeno un anno da quando, il 25 agosto 2024, la Juventus annunciò l'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina. Oggi, però, sembra sempre più incerta la permanenza dell'argentino in bianconero e, secondo Sport Mediaset, le parti potrebbero già dirsi addio.

Gonzalez non ha convinto la Juve negli USA

L'ala argentina classe 1998, reduce da una stagione deludente in bianconero, non avrebbe convinto la dirigenza neanche durante il recente Mondiale per Club. E proprio questa performance sottotono avrebbe spinto il club a valutare la sua cessione qualora dovessero arrivare offerte interessanti per il suo cartellino.

Il (nuovo) prezzo fissato

L'ex numero 10 della Fiorentina non è riuscito a replicare le aspettative riposte in lui al suo arrivo a Torino. 26 presenze e 3 gol in campionato, 6 in Champions e 1 rete e 3 gettoni durante il Mondiale per Club. Le sue prestazioni non hanno impressionato, e la Juventus ha preso la decisione di aprire alla sua partenza per ridisegnare il reparto offensivo. Il club bianconero valuta il cartellino di Gonzalez circa 25 milioni di euro. Una cifra che la Juventus spera di incassare per poter poi reinvestire su profili più funzionali al progetto tecnico.