E' da poco terminata Ucraina-Macedonia del Nord, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. I padroni di casa, nonostante il campo neutro, si sono imposti sugli sfidanti per 2-0 grazie alle reti di Sudakov e Karavajev, portandosi a 10 punti nel girone in cui si trova anche l'Italia.

Questa sera, alle ore 20:45, gli Azzurri di Spalletti affronteranno Malta a Bari in un match che dovrebbe coinvolgere anche Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina richiamato in Nazionale dopo tanti anni. Nel frattempo, però, la classifica è la seguente: Inghilterra 13 (5 partite disputate), Ucraina 10 (6), Italia 7 (4), Macedonia del Nord 7 (6), Malta 0 (5). Chance d'oro dunque per Biraghi e compagni per riagganciare subito la nazionale dell'est Europa.