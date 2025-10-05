Pioli, come scrive La Nazione, è deciso a dare ancora fiducia ad Hans Nicolussi Caviglia, che, fresco di convocazione in Nazionale, agirà anche contro la Roma nel cuore della mediana della Fiorentina.

Ritmo e geometrie

Il mediano viola è chiamato a dare geometrie e tempi di gioco in una partita che si preannuncia molto difficile. Un metronomo capace di dare ritmo ed equilibrio nelle due fasi del gioco. Nelle prime partita in maglia viola il classe 2000, nelle difficoltà generali, non è riuscito a mettere in mostra tutte le proprie qualità, contro la Roma potrebbe essere la volta buona per imporsi definitivamente nelle gerarchie gigliate.

La fisicità…avversaria

Di fronte però avrà uno dei centrocampi più forti e muscolari di tutto il campionato. Fisicità che sembra mancare al centrocampo della Fiorentina che troppo spesso è sembrato schiacciato di fronte all'aggressività avversaria. Sarà una sfida cruciale quella in mezzo al campo e l'ago della bilancia per la viola non può che essere Nicolussi Caviglia.