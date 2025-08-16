Per Fortini soffia vento da Cremona: lui e la Fiorentina d'accordo per nel mettersi ancora alla prova ma in Serie A

Non è ancora giunto il momento di Niccolò Fortini, nonostante la cavalcata impetuosa con la Juve Stabia, chiusasi ai play-off per la promozione in A. L'esterno di scuola Fiorentina ha vissuto un'estate un po' travagliata dal punto di vista fisico e Pioli non l'ha di fatto mai considerato parte concreta del suo progetto. Pochi scampoli nella tournée in Inghilterra e strada aperta quindi per un nuovo prestito, stavolta però in A, come specifica lanazione.it. Il club favorito per il classe 2006 è infatti la Cremonese, che rispetto a Empoli, Palermo e Monza ha il vantaggio di giocare in massima serie. Comunque vada, per Fortini la prospettiva è quella di un altro anno di apprendistato.